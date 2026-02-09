Тренер по карате из Челябинска получила 2,5 года колонии за травму 8-летнего ученика

После «учебного» удара у мальчика развилось посттравматическое косоглазие, потребовавшее хирургического лечения

В Челябинске тренер по каратэ приговорена к реальному сроку за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью восьмилетнего ребенка во время занятия, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-центр региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в весной 2022 года в спортзале ООО «ЧТЗ-Уралтрак». Установлено, что обвиняемая намеренно нанесла мальчику удар ногой в лицо. В результате ребенок получил тупую травму головы, включающую перелом стенки глазницы с ущемлением мышцы правого глаза, развитие косоглазия и сотрясение головного мозга.

«По заключению судебно-медицинской экспертизы, у мальчика развилось посттравматическое косоглазие, потребовавшее хирургического лечения. Эти повреждения признаны неизгладимыми, искажающими внешность ребёнка, что квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства обвиняемая не признала вину и отрицала умышленный характер своих действий.

Тем не менее, судом женщина признана виновной по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное в отношении малолетнего).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также осужденной запрещено заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми в образовательных, спортивных и досуговых учреждениях, в течение 2 лет.

Дополнительно суд взыскал в пользу несовершеннолетнего потерпевшего 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а в пользу его матери — 300 тысяч рублей.