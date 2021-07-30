Тренер из Магнитогорска подала иск в Европейский суд после увольнения за откровенные фото

Екатерина Конопенко намерена восстановиться в должности

Жительница Магнитогорска Екатерина Конопенко обратилась в Европейский суд по правам человека, после того как все судебные инстанции России отказали ей в исковых требованиях. Женщина не может восстановиться в должности после того, как ее уволили из центра дополнительного образования для детей «Максимум». Об этом сегодня, 30 июля, Екатерина Конопенко рассказала ИА «Первое областное».

«Я работала тренером по кикбоксингу в „Максимуме“ с 2015 года. Конфликт с администрацией учреждения возник в 2018 году, когда в Магнитогорске началось уничтожение единственного центра помощи птицам. Я была одним из защитников этого центра. „Максимум“ затеял там ремонт, и мне сказали, что птиц нужно вывезти. Мы тогда пытались отстоять здание. И с тех пор началась постоянная травля. В итоге руководство не нашло другого выхода, как припомнить мне фотосессию 19-летней давности», — рассказала женщина.



В 2000 году Екатерина Конопенко участвовала в откровенной фотосессии в рамках известного в Магнитогорске проекта «Эксперимент». О нем тогда часто писали в СМИ, и никакого порицания и осуждения спортсменка в свой адрес не получала. А с 2019 года оказалась под прессингом администрации.

«Очевидно, что это был предлог, чтобы „убрать“ меня. Но теперь у меня нет возможности заниматься любимым делом и получать за это деньги. Я обращалась в Правобережный суд Магнитогорска, затем в апелляционную и кассационную инстанции, в Верховный суд РФ. Везде получила отказ в восстановлении должности. Но это дело принципа. И я уверена, что мои права восстановят», — поделилась Екатерина Конопенко.

Сейчас женщина занимается творчеством, пишет стихи, проводит поэтические встречи по псевдонимом Катя Ганеши. Ее работы публикуют в Австралии, Африке и Америке.