Трем студентам-иностранцам челябинского вуза запретили проживание в России

Молодые люди подделали справки

В Челябинске три студента-иностранца подделали справки об отсутствии судимости. Этот документ нужен для получения разрешения на временное проживание в России. Подделки обнаружило управления по вопросам миграции. За это студентам аннулировали разрешение на временное проживание в стране, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«Представительство Российской Федерации в иностранном государстве не подтвердило выдачу этих справок. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков)»,— подчеркивают в ведомстве.

Иностранные студенты должны были покинуть территорию России в 15‑дневный срок. В ином случае их бы депортировали. По данным ГУ МВД, молодые люди выехали из страны.

Всего с начала 2024 года в Челябинской области аннулировали 128 разрешений на временное проживание и видов на жительство.