Трехлетняя девочка погибла в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области

Виновник аварии, перевозивший ребенка, лишен водительских прав

Вечером 9 декабря на территории Агаповского района 32-летний бесправник устроил смертельную аварию. В результате ДТП погибла трехлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Авария произошла в 19:10 на первом километре автодороги «Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск». 32-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан Фуга», не справился с управлением и допустил занос машины. В результате авто выехало на полосу встречного движения и врезалось в следующий навстречу автомобиль «БМВ Х3».

Жертвой ДТП стала трехлетняя пассажирка «Ниссана», которую перевозили на заднем сиденье в удерживающем кресле. Ребенок скончался в машине скорой помощи на пути в больницу. Водителя этого же авто госпитализировали с травмами.