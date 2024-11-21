Трехлетняя девочка из Челябинска проглотила монету, подаренную на кассе супермаркета

Врачи-эндоскописты требуют запретить раздачу таких призов

В Челябинске трехлетняя девочка во время игры проглотила игрушечную монету, которую ее родителям выдали как подарок на кассе супермаркета. Доставать монету пришлось врачам-эндоскопистам ГКБ № 1, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Игрушечные монеты пополнили список предметов, которые врачи горбольницы периодически достают из желудков детей. Напомним, в перечне опасных игрушек уже находятся батарейки, шарики, магниты, пуговицы, иголки и даже зубные щетки.

«В лучшем случае посторонний предмет через день-другой выйдет естественным путем, а в худшем — застрянет в пищеводе, желудке или осядет в кишечнике. Игрушечная монета может вызвать непроходимость пищевода и пролежни в стенках пищевода или кишечника», — говорит заведующий отделением эндоскопии ГКБ № 1 Андрей Демидов.

Заподозрить неладное можно по поведению малыша. Если предмет застревает в пищеводе, ребенок не может ни есть, ни пить, беспокоится, у него может подняться температура и даже развиться пневмония из-за большого слюнотечения.

Извлечение инородного тела занимает у медиков от нескольких минут до нескольких часов. Без специального инструмента здесь не обойтись. В тяжелых случаях за дело берутся хирурги.

«Большая доля ответственности лежит на родителях. Следует помнить, что мелкие игрушки рано или поздно окажутся во рту ребенка, так как окружающий мир малыши познают именно так — пробуя его на вкус», — напоминает главврач ГКБ № 1 Дмитрий Тарасов.

Врачи отделения уже написали письмо в торговую сеть, распространяющую вредоносные подарки, но внятного ответа, замечают в пресс-службе, не получили.