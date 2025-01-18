Трехлетний мальчик устроил пожар в квартире многоэтажки в Челябинске

Ребенок играл со спичками

Сегодня, 18 января, в Челябинске в квартире многоэтажки, расположенной на улице Пожарского, произошел пожар. Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание и узнали от хозяев квартиры, что возгорание началось после игры их трехлетнего сына со спичками, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

До прибытия спасателей глава семейства спрыгнул с балкона квартиры, расположенной на втором этаже, а затем поймал ребенка, которого ему передала мама мальчика. Саму женщину уже эвакуировали прибывшие спасатели с помощью трехколенной лестницы.

«Пожар на площади 10 квадратных метров тушили 10 специалистов при помощи 3 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Пожарные призывают родителей следить за своими детьми и не давать им в руки опасные предметы.