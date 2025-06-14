Трехлетнему мальчику обварило ноги кипятком в детсаду в Копейске

С учреждения взыскали моральный вред, нянечку от работы с детьми отстранили

Детский сад в Копейске наказан за травмы воспитанника. Трехлетний малыш из-за недосмотра младшего воспитателя получил ожоги, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел в феврале 2025 года: по вине младшего воспитателя от горячей воды в душевой комнате мальчик получил ожог 1 степени обеих ступней ног. После случившегося ребенка отвезли в больницу и оказали медицинскую помощь.

В марте мама пострадавшего обратилась на личный прием к прокурору Челябинской области в интересах сына.

«По итогам приема защищены права несовершеннолетнего: заведующей детским садом внесено представление об устранении нарушений закона, воспитатель привлечена к дисциплинарной ответственности и отстранена от работы в детьми. Суд по иску прокурора взыскал с детсада в пользу законного представителя несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в сумме 90 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Исполнение судебного решения поставлено в прокуратуре области на контроль.