Трех жителей Аргаяшского района будут судить за покушение и погоню со стрельбой

Преступники три раза выстрелили в лобовое стекло машины потерпевшего

Челябинский областной суд рассмотрит дело трех жителей Аргаяшского района, которые совершили покушение на убийство. Об этом сообщили Первому областному информационному агентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



По данным следствия, обвиняемые в ноябре 2021 года пытались убить своего знакомого.

Злоумышленники выследили потерпевшего, который был за рулем, остановили его и трижды выстрелили в лобовое стекло из травматического пистолета. Жертве сначала удалось уехать, но «киллеры» догнали машину и столкнули в кювет. Вытащив мужчину из авто, нападавшие избили его и больше четырех раз выстрелили в голову. Решив, что знакомый умер, обвиняемые скрылись с места преступления.

Автор: Софья Петрова

