Трех пропавших подростков ищут в Челябинской области

Последний раз друзей видели в деревне Бутаки

В Челябинской области разыскивают трех 14-летних подростков, которые пропали 14 октября. Последний раз их видели в деревне Бутаки. Пока поиски не принесли результатов, сообщает поисковый отряд «Легион-СПАС».

Один ребенок — Кирилл — невысокий, одет в военную куртку и черные штаны.

Его друг Денис тоже небольшого роста, он был в бордовой куртке и черных штанах.

А третий мальчик — Владимир — худощавый и высокий (рост 185 см), был одет в зеленую куртку и военные штаны.

Если вы видели этих ребят, сообщите в полицию.