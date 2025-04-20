Трассу в Челябинской области затянуло дымом от природного пожара

Видимость сильно ухудшилась

В Челябинской области в районе 39 километра трассы Челябинск — Троицк произошел ландшафтный пожар. Из-за сильного задымления видимость ухудшилась. Для обеспечения безопасности сотрудники ГАИ остановили поток автомобилей, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

На месте ЧП работают пожарные. Водителей просят временно отказаться от поездок в сторону Троицка.

Южноуральцев призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности: в условиях аномальной жары и шквалистого ветра огонь быстро распространяется и может привести к печальным последствиям.