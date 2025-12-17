Трассу М‑5 в Челябинской области перекрыли из‑за ДТП с тремя грузовиками

Для легковушек организован объезд через Юрюзань

На трассе М-5 «Урал» между Бакалом и Юрюзанью произошло серьезное ДТП с участием трех большегрузов. В горнозаводской зоне перекрыто движение, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По предварительной информации, водитель грузовика Scania, следовавшего в сторону Москвы, допустил столкновение с впереди идущим автомобилем DAF. От удара Scania вынесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Shacman, двигавшимся в направлении Челябинска.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение полностью перекрыто. Для легкового транспорта организован объезд через город Юрюзань и деревню Первуху. Спасательные и аварийные службы ликвидируют последствия ДТП.