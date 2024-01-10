Транспортный прокурор проверяет поезд Челябинск — Екатеринбург после жалоб пассажиров на холод в вагонах

Люди ехали в электричке 4,5 часа при минусовой температуре

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Челябинский транспортный прокурор выехал в депо для проверки технического состояния электропоезда № 7009 сообщением Челябинск — Екатеринбург. Сегодня, 10 января, пассажиры пожаловались на холод во всех вагонах, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Кроме того что, по данным пассажиров, температура в вагонах составляла −2 градуса, отправление поезда задержали.

«Будет дана оценка действиям АО „Свердловская пригородная компания“, Южно-Уральской дирекции моторвагонного подвижного состава», — прокомментировали в транспортной прокуратуре.