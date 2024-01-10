Челябинский транспортный прокурор выехал в депо для проверки технического состояния электропоезда № 7009 сообщением Челябинск — Екатеринбург. Сегодня, 10 января, пассажиры пожаловались на холод во всех вагонах, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Кроме того что, по данным пассажиров, температура в вагонах составляла −2 градуса, отправление поезда задержали.
«Будет дана оценка действиям АО „Свердловская пригородная компания“, Южно-Уральской дирекции моторвагонного подвижного состава», — прокомментировали в транспортной прокуратуре.