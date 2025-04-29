Транспортные полицейские Южного Урала нашли пропавшего 12‑летнего мальчика

Школьника нашли на вокзале Челябинска

Сотрудники транспортной полиции Челябинской области разыскали 12‑летнего подростка, самовольно ушедшего из дома, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД на транспорте.

Мальчик после уроков в селе Варна не сел в школьный автобус и не вернулся домой. Его мать после самостоятельных поисков обратилась в полицию.

«Подростка нашли на вокзале Челябинск-Главный — он решил самостоятельно отправиться в областной центр на электричке, чтобы просто погулять», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники ПДН провели с мальчиком беседу и передали родителям.