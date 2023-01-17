Транспортные полицейские Челябинска вернули домой 11‑летнего мальчика

Школьник без предупреждения уехал из Миасса на электричке

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Южно-Уральского ЛУ МВД РФ на транспорте обратили внимание на ребенка, который находился на пригородном вокзале Челябинска без сопровождения взрослых. Выяснилось, что мальчик живет в Миассе и до областного центра добрался самостоятельно, сообщили в пресс-службе ведомства.

Мальчик купил билет на электричку из Миасса, чтобы уехать в гости к бабушке, однако ни ее, ни родителей он об этом не предупредил.

«На звонки мамы не отвечал из-за неисправного телефона. Сотрудники транспортной полиции провели с несовершеннолетним профилактическую беседу, связались с матерью мальчика и сообщили о его местонахождении. В настоящее время несовершеннолетний передан законному представителю», — сообщили в транспортной полиции.