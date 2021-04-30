Транспортная прокуратура начала проверку схода локомотива в Златоусте

Повреждено 50 метров железнодорожных путей

Сегодня, 30 апреля, Златоустовская транспортная прокуратура начала проверку после схода локомотива грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В четверг, 29 апреля, около 18:00 с пути сошла одна колесная пара электровоза грузового поезда. К месту происшествия был направлен восстановительный поезд со станции Златоуст. Зерно из вагона не рассыпалось. Повреждено 50 метров путей.

По факту схода локомотива Златоустовской транспортной прокуратурой проводится проверка безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, в этом году произошел сход 19 вагонов под Златоустом. Тогда ГУ МЧС назвал произошедшее следствием сработки тормозной системы у грузового состава и отрыв вагонов.

