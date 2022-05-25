Транспортная полиция задержала мужчину, похитившего тонну металла на станции ЮУЖД

Подозреваемый проник ночью в пункт обогрева

Полицейские Златоуста задержали подозреваемого в краже тонны металлических изделий из пункта обогрева на станции Сказ. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

Задержанным оказался 24-летний житель села Шемаха Нязепетровского района.

«Подозреваемый дважды проникал в складское помещение и похитил более 170 железнодорожных прокладок и сдал их в пункт приема металлолома. Ущерб составил 18 тысяч рублей», — рассказали в транспортной полиции.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске задержали подозреваемую в краже 160 килограммов металлолома на станции Шершни.