Транспортная полиция возбудила дело о лжеминировании вокзала Челябинска

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы

Транспортная полиция возбудила уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Пензенской области. Его обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Об этом сегодня, 16 июня, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

По версии следствия, обвиняемый 13 июня позвонил в дежурную часть и сообщил об опасном предмете, заложенном в здании челябинского железнодорожного вокзала. Оперативные службы подозрительных предметов не обнаружили.

«Сотрудниками уголовного розыска была установлена личность звонившего. Им оказался 30-летний житель Пензенской области, который в это время находился в городе Челябинске», — рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.