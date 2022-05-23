Транспортная полиция Челябинска пресекла незаконный оборот оружия

Изъяты два ножа, два патрона, кастет, нунчаки

С 11 по 17 мая оперативники Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте проверили более 600 пассажирских поездов, более 300 авиарейсов и свыше 18 тысяч пассажиров на предмет незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщают сегодня, 23 мая, в ведомстве.

Так, 13 мая на первом этаже железнодорожного вокзала Челябинска задержали 41-летнего жителя ЯНАО, у которого обнаружили охотничий нож. Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 20.10 КоАП РФ («Незаконное изготовление, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию»).

17 мая в аэропорту имени Игоря Курчатова задержали 31-летнего пассажира за хранение холодного оружия.

«В рюкзаке у него был обнаружен и изъят кастет. Также во время обыска в его квартире оперативники обнаружили и изъяли кастет и пять нунчаков. Согласно заключению экспертизы, изъятые предметы изготовлены самодельным способом и относятся к холодному оружию ударно-раздробляющего действия», — рассказали в Южно-Уральском ЛУ МВД РФ на транспорте.

Мировым судьей судебного участка № 4 Советского района Челябинска мужчине назначили наказание — штраф 9 тысяч рублей.