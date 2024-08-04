Трансформаторная подстанция загорелась во время грозы под Челябинском

Без света остался поселок Кременкуль

Вечером 3 августа в Сосновском районе Челябинской области прошел ливень с грозой и шквалистым ветром. В какой-то момент молния попала в трансформаторную подстанцию. Последняя тут же вспыхнула. В результате без электричества остались жители поселка Кременкуль, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе компании «Россети Урал».

На место ЧП быстро приехали специалисты и в кратчайшие сроки восстановили электроснабжение.

«После ряда оперативных переключений на резервные схемы электроснабжения энергетики вернули свет в дома жителей, обесточенных в результате ЧП»,— уточнили в компании.

Напомним, в Челябинской области продолжает действовать штормовое предупреждение из-за ливней, гроз и шквалистого ветра до 25 метров в секунду.