Трамвай загорелся в движении в Челябинске

Причиной ЧП стало короткое замыкание

Сегодня, 4 февраля, рано утром в Металлургическом районе Челябинска произошло возгорание трамвая. В результате никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ЧП произошло на пересечении улицы Монтажников и Шоссе Металлургов во время движения вагона. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в контактной сети.

Пострадавших нет, 10 человек самостоятельно вышли из вагона до прибытия спасателей. Задержек в движении электротранспорта не допущено.

ЧП с участием трамвая этим утром произошло и в Магнитогорске. Там в электротранспорт врезался легковой автомобиль. В результате задержка в движении составила почти 40 минут.