Трамваи и троллейбусы встали в центре Челябинска из-за отсутствия напряжения

Рассказываем, как организовано движение трамваев

В центре Челябинска встали трамваи и троллейбусы из-за отсутствия напряжения. В паблике «Челябинский транспорт» в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, как организовано движение трамваев на данный момент.

«Закрыто движение трамваев по проспекту Победы, по улице Кирова нет напряжения. Движение организовано со стороны Колющенко, депо 1 до ЧГРЭС, с ЧМК до ТМ2»,— говорится в сообщении.

Также очевидцы сообщили о том, что из-за отсутствия напряжения на Свердловском проспекте встали троллейбусы.

Причины возникновения ЧП выясняются.