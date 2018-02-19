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Трамвай протаранил легковушку с тремя детьми в Челябинске

Общественный транспорт ехал в сторону площади Революции.
сегодня в 19:21
  |  Происшествия

Трамвай № 8 столкнулся с автомобилем «Мазда» на улице Цвиллинга у пересечения с улицей Тимирязева сегодня, 19 февраля, около 18:30 часов. По словам очевидцев, в иномарке было трое несовершеннолетних пассажиров.

За рулем женщина, а с ней трое детей. Они не пострадали. — рассказали сайту «Первый областной» свидетели ДТП.

Столкновение произошло после того, как иномарка начала движение налево неожиданно для водителя трамвая. Из-за этого он не успел вовремя остановить транспорт. На фото с места аварии видно, что трамвай пробил легковушке левый бок. Корпус искорежен по всей стороне, штырь трамвай оставил дыру в пассажирской двери.

Обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД. Жертв удалось избежать. Все подробности выясняются.

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Комментарии

fyjybv
19:35, 19.02.2018
куда носилась "мазда"-балда и притом с детьми???а трамвай тут не причем

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