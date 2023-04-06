Трал с бульдозером врезался в мост в Челябинске

Авария произошла вечером 5 апреля на проспекте Победы

Трал, перевозивший бульдозер, врезался в мост на перекрестке Российской и проспекта Победы. Это случилось вечером 5 апреля.



Как сообщает челябинская ГИБДД, когда сотрудники по вызову свидетелей прибыли на место ДТП, машин уже не было. Судя по снимкам, водитель, который перевозил тяжелую технику, не рассчитал высоту.



Пострадавших, по предварительным данным, нет. Ведется проверка.