Трагедия в Челябинске: женщина погибла под колесами автобуса

Личность пешехода устанавливает полиция

Утром 27 ноября на перекрестке улиц Горького и Котина в Челябинске произошла трагедия: женщина погибла под колесами автобуса. Личность погибшей в настоящее время устанавливает полиция.

По предварительной информации Госавтоинспекции, женщина пересекала дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда автобуса она скончалась на месте. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

За рулем автобуса марки НефАЗ находился 60-летний мужчина. Обстоятельства происшествия уточняются.