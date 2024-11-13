«Тойота» влетела под кузов грузовика в Челябинске

Два человека получили травмы

Столкновение автомобиля «Тойота-Селика» и грузовика «Фотон» произошло утром 13 ноября на Копейском шоссе в Челябинске.

За рулем «Тойоты-Селика» находилась 25-летняя женщина, сообщает Госавтоинспекция. Грузовым автомобилем управлял 47-летний мужчина. В ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция города Челябинска напоминает водителям: учитывайте дорожные условия при передвижении по дорогам. Вашу жизнь и здоровье спасет соблюдение дистанции. И не трогайте гаджеты во время управления автомобилем.