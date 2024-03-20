Топ-менеджера «Челябинскавтодора» отправили в СИЗО по делу о взятке

Артема Степанова задержали сотрудники УФСБ

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Сегодня, 20 марта, Тракторозаводский районный суд отправил в СИЗО на два месяца начальника отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Артема Степанова, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

По данным следствия, с ноября 2022 по август 2023 года руководитель отдела получил мобильник стоимостью не менее 94 тысяч рублей, а также 200 тысяч за организацию и обеспечение закрепления работника учреждения за объектом капремонта автодороги в селе Кирса Верхнеуральского района.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

«Супруга Степанова просила оставить мужа под домашним арестом, ссылаясь на его заболевание, однако суд принял решение заключить обвиняемого под стражу», — передают корреспонденты.

Артема Степанова на рабочем месте задержали сотрудники УФСБ по региону.