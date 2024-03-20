Сегодня, 20 марта, Тракторозаводский районный суд отправил в СИЗО на два месяца начальника отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Артема Степанова, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».
По данным следствия, с ноября 2022 по август 2023 года руководитель отдела получил мобильник стоимостью не менее 94 тысяч рублей, а также 200 тысяч за организацию и обеспечение закрепления работника учреждения за объектом капремонта автодороги в селе Кирса Верхнеуральского района.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).
«Супруга Степанова просила оставить мужа под домашним арестом, ссылаясь на его заболевание, однако суд принял решение заключить обвиняемого под стражу», — передают корреспонденты.
Артема Степанова на рабочем месте задержали сотрудники УФСБ по региону.