Тонну курута без документов пять раз пытались ввезти в Челябинскую область

Пограничники вернули груз обратно в Казахстан

В ноябре иностранцы пять раз пытались провезти через российско-казахстанскую границу на пункте пропуска «Бугристое» в общей сложности больше тонны курута. Пограничники каждый раз возвращали твердый сыр обратно, так как его хотели ввезти без документов, сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Одну из попыток пресекли 14 октября. Тогда в Челябинскую область пытались ввезти 300 килограммов курута без документов.

В ноябре уроженцы Таджикистана поочередно продолжили пробовать пересечь пункт пропуска «Бугристое» с твердым сыром без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата. С 20 по 22 ноября сотрудники Россельхознадзора совместно с пограничным управлением ФСБ четыре раза пресекали эти попытки. В общей сложности в Челябинскую область хотели ввезти 1040 килограммов курута.



«Каждый раз должностные лица управления Россельхознадзора разъясняли требования российского и международного законодательства при ввозе животноводческой продукции, но граждане Таджикистана с завидным упорством вновь и вновь пытались пересечь границу с грузом без документов», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что курут хотели дальше доставить в Красноярск. В пресс-службе напомнили, что любой груз животного и растительного происхождения должен быть с документами о его качестве и безопасности.