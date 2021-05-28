Террористов из Челябинска военный суд приговорил к тюрьме и колонии строгого режима

Приговор вынес Центральный окружной военный суд в Самаре

Военный суд в Самаре приговорил двоих челябинцев, придерживающихся идеологии запрещенной террористической организации, к 12 годам лишения свободы каждого. Об этом сегодня, 28 мая, сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Челябинцы признаны виновными по ч. 2 ст. 205.5 УК России («Участие в деятельности террористической организации»), ч. 1.1 ст. 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности»). Суд приговорил их к 12 годам лишения свободы, из которых первые четыре года они будут отбывать в тюрьме, оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима.

Осужденные являются приверженцами идеологии и активными членами международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в России.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. В результате обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты печатные пропагандистские материалы, символика террористической организации, электронные носители информации, использовавшиеся при совершении преступлений.