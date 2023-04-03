Теракт, в котором погиб Владлен Татарский, спланирован Украиной — Национальный антитеррористический комитет

Главное управление разведки Украины привлекало к работе сторонников Навального*

Национальный антитеррористический комитет РФ выступил с заявлением по поводу теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. По версии НАК, преступление было подготовлено украинскими спецслужбами с привлечением агентов в России.



«Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией** Навального, активной сторонницей которого является задержанная Трепова. Расследование всех обстоятельств совершенного преступления продолжается», — гласит заявление Национального антитеррористического комитета.

Напомним, вечером 2 апреля в результате взрыва в заведении «Патриот-бар на Ваське» в Санкт-Петербурге погиб известный военкор, блогер, писатель Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Ранения и травмы разной степени тяжести получили еще 24 человека.

Взрывное устройство, по предварительным данным, было спрятано в статуэтке, которую Владлену Татарскому вручила Дарья Трепова. Сама Трепова после взрыва смогла скрыться, однако днем 3 апреля была задержана по подозрению в убийстве. В настоящее время с ней работают следователи СК РФ.

Теракт вызвал бурный общественный резонанс. С мнением журналиста Первого областного информагентства о произошедшем можно ознакомиться на нашем сайте.

* Физическое лицо, в отношении которого имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности

** Признан экстремистской организацией и запрещен в России