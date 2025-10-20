Тепловоз врезался в грузовик на переезде в Челябинской области

На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло

Вечером 19 октября в Челябинской области маневровый тепловоз столкнулся с грузовым автомобилем. Предварительно, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

ДТП произошло в 17:29 на регулируемом переезде между станциями Курамино и Устиново. Водитель большегруза выехал на пути, не удостоверившись в безопасности. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Схода подвижного состава не произошло. На движение пассажирских поездов авария не повлияла.