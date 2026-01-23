«Теперь не полетает»: менеджер турфирмы обманула магнитогорцев на 10 млн рублей

Она продавала путевки дешевле, но не выполняла условия договора

В Магнитогорске перед судом предстанет менеджер турфирмы, женщина обманула более 50 человек. Ее обвиняют в мошенничестве на 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Женщина продавала путевки дешевле, чем в других турагентствах. Однако выполнять обещанные условия она не собиралась.

Злоумышленницу задержали еще в октябре 2024 года. Работая по уголовному делу, следователи опросили 51 потерпевшего и 40 клиентов турфирмы, исследовали документы, счета и почерк.

Дело направили в райсуд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

