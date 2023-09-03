Тело женщины обнаружили в реке Урал в Магнитогорске

Погибшая купалась в неположенном месте

Вечером 2 сентября в Магнитогорске в реке Урал рыбак обнаружил тело женщины. Прибывшие спасатели эвакуировали его на берег и передали сотрудникам полиции, сообщили 3 сентября в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Тело женщины было найдено в районе Центрального перехода в камышах почти у самого берега. Вероятно, она отправилась купаться в неположенном месте и не смогла выбраться из воды. На берегу были найдены оставленные ею вещи.

Сотрудники Магнитогорского отряда областной ПСС эвакуировали тело женщины и передали правоохранителям для выяснения причин произошедшего.