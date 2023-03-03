Тело убитой отчимом 18‑летней девушки в Челябинске три дня пролежало в мусорном контейнере

Водитель мусоровоза работал ночью и не заметил ничего подозрительного

Сегодня, 3 марта, в Челябинском областном суде продолжилось рассмотрение дела об убийстве 18-летней Виктории Дейнека. На скамье подсудимых отчим погибшей Александр Ерутин и мать Елена Дейнека, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

В суд пришел только один свидетель — водитель мусоровоза, который в ночь на 4 августа разгружал контейнеры во дворе на улице Пирогова.

В коридоре суда он и родной отец погибшей девушки говорили о том, что прямо за контейнерами расположен парк, место проходное, и никого не смутило большое свернутое одеяло в баке.

«Работал в ту ночь как обычно, по путевому листу. Сам в контейнеры не смотрю, бак поднимает автоматический манипулятор и переворачивает содержимое в кузов»,— рассказал свидетель в суде.

К утру тело погибшей найдут рабочие сортировки. Сегодня в суде должен был давать показания мастер участка, однако на заседание он не явился. Государственный обвинитель предложил зачитать его показания, данные во время следствия. Почему-то подсудимый Ерутин возразил и попросил суд о личном допросе свидетеля.

Перед началом заседания Елена Дейнека попросила свою мать, которая приходит на каждое заседание, купить ей в СИЗО конфеты, чай и сигареты.

— Еду никакую не надо. Кормят на убой, — сказала подсудимая и засмеялась.

На прошлом заседании соседи и знакомые семьи рассказали, что у погибшей были напряженные отношения с матерью.

По версии следствия, ЧП случилось в частном доме на улице Прессовщиков в Челябинске. Отчим девушки из личной неприязни задушил падчерицу. В это время мать погибшей держала руку жертвы, чтобы подавить ее сопротивление.



На первом судебном заседании мать убитой прямо в зале суда заключили под стражу, об этом ходатайствовал прокурор. Дело в том, что женщина отправилась на съемки шоу «Мужское/женское» в Москву, хотя находилась под подпиской о невыезде. На программе женщина отрицала вину в случившемся и заявила, что не держала дочь во время убийства.