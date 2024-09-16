Тело школьницы обнаружили на железнодорожных путях в Копейске

Возбуждено уголовное дело

Грузовой поезд насмерть сбил семиклассницу в Челябинской области. Инцидент произошел 13 сентября в Копейске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

«Установлено, что днем в пятницу, 13 сентября, на железной дороге в черте города, около непассажирской ж/д станции Кир-Завод Южно-Уральской железной дороги, грузовым поездом смертельно травмирована 13-летняя школьница», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как девочка оказалась на рельсах, устанавливается.



Автор: Ксения Рындина