Тело рыбака ищут в озере Челябинской области

Мужчина упал в воду из лодки

Спасатели-водолазы ищут тело 45-летнего мужчины, утонувшего в озере Мыркай Красноармейского района, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области. ЧП случилось накануне вечером.

«Мужчина находился в лодке без спасательного жилета и упал в воду. Рыбак так и не выплыл на поверхность. Поиск пропавшего ведется спасателями с лодки и с применением водолазного снаряжения», — рассказали в областной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, на озере Байнауш Каслинского района в 170 метрах от берега спасатели нашли тело 62-летнего рыбака.