Тело полураздетого мужчины обнаружили около дома в Челябинской области

На месте работают следователи

Сегодня утром, 4 марта, в Озерске Челябинской области местные жители обнаружили труп мужчины. Озерчанин, несмотря на минусовую температуру, оказался на улице без верхней одежды. Об этом в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте» сообщили местные жители.

«Сегодня утром бездыханное тело мужчины обнаружили возле дома № 7 по улице Иртяшской. Мужчина лежал без верхней одежды и без штанов, а его ноги находились под автомобилем»,— рассказали администраторы паблика «Территория Озерск».

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства смерти мужчины, а также его личность, выясняются.