Тело мужчины обнаружили в реке Миасс в Челябинске

Обстоятельства произошедшего выясняются

В Челябинске в реке Миасс обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, челябинец покончил с собой. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщил источник.

Тело мужчины было найдено его супругой 20 января в районе улице Байкальской. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предварительно, мужчина совершил суицид.

Также известно, что ранее он отбывал наказание за разбой.

Комментарий следственного управления СК России по Челябинской области будет опубликован, как только поступит в редакцию.