Тело мужчины обнаружили на пепелище в поселке Вахрушево

Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах дыма

В поселке Вахрушево устанавливаются обстоятельства и причины пожара, который унес жизнь 48-летнего мужчины, сообщает пресс-служба главка МЧС по Челябинской области.

Сообщается, что диспетчеру Копейского гарнизона позвонили соседи, которые почувствовали запах дыма. Прибывшим пожарным очевидцы рассказали, что в квартире может находиться мужчина с ребенком.

«Пожар ликвидирован на площади 16 квадратов. В тушении участвовали 16 человек и четыре единицы техники. Специалисты газодымозащитной службы нашли тело 48-летнего мужчины. К счастью, ребенка в момент ЧП в жилье не было», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, к трагедии привела неосторожность при курении, а автономного пожарного извещателя, который помог бы предотвратить трагедию, в квартире не было.