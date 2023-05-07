Тело молодого человека обнаружили под окнами многоэтажки в Челябинске

Смерть не носит криминальный характер

В ночь с 5 на 6 мая в Тракторозаводском районе Челябинска местные жители обнаружили под окнами одной из многоэтажек труп молодого человека. По предварительным данным, он выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело 19-летнего парня обнаружили у дома № 98 по улице Культуры. Характер травм указывает на то, что молодой человек упал с высоты шестого этажа. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

Известно, что погибший нигде не работал. Все обстоятельства уточняются, проводится проверка.