Тело младенца нашли в обувной коробке на свалке под Челябинском

Эксперты устанавливают причины смерти ребенка.

Тело младенца обнаружили на мусорном полигоне ТБО в Сосновском районе днём 1 декабря. Рабочий сортировочного комплекса нашел его в обувной коробке. По данному факту проводится доследственная проверка.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Руководство следственного управления взяло на контроль проведение проверки.