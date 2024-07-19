Тело 31-летней женщины в пакете вытащили из реки в Магнитогорске

Она пропала в мае этого года

В реке Урал неподалеку от улицы Николая Шишки в Магнитогорске нашли тело женщины, спрятанное в мусорные мешки. Как рассказали в следственном комитете Челябинской области, на теле погибшей 31‑летней женщины обнаружены травмы.

Тело не просто упаковали в пакеты, но и связали и утяжелили грузом, чтобы оно утонуло. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Как сообщили в СУ СК Челябинской области, возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Предположительно, погибшей является Александра Бровкина. Девушка ушла из дома 28 мая и пропала. До настоящего момента ее искал поисковый отряд «Легион-Спас».



