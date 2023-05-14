Тело 18-летнего студента обнаружили в гараже в деревне в Челябинской области

Возбуждено уголовное дело

В деревне Сафоново Красноармейского района обнаружили труп 18-летнего парня. Как сообщил журналисту ИА «Первое областное» источник в правоохранительных органах, парень свел счеты с жизнью.

Тело молодого человека нашли ранним утром 10 мая в гараже дома № 15 по улице Мира. Известно, что он учился на первом курсе в агропромышленном колледже.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса РФ («Доведение до самоубийства»). Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее тело 14-летнего подростка обнаружили во дворе частного дома в Еманжелинске. По предварительным данным, мальчик совершил самоубийство.