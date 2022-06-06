Тело 16-летней девушки нашли в Еманжелинске

По предварительным данным, школьница могла покончить с собой

В одной из квартир Еманжелинска нашли тело 16-летней девушки. Социальные службы проверят семью подростка. Об этом Первому областному информагентству сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«Конечно, есть необходимость во внимании областных служб. В том числе и с точки зрения профилактики подобных трагедий. Основания проверить семью есть. Пока преждевременно озвучивать публично, какие именно», — прокомментировала Евгения Майорова.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области на звонок корреспондента Первого областного информагентства не ответили.

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