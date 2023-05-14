Тело 16-летнего школьника обнаружили в роще в Челябинской области

Подросток покончил с собой

Сегодня, 14 мая, утром в поселке Еманжелинского района Челябинской области обнаружили тело 16-летнего подростка. Школьник свел счеты с жизнью. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело подростка обнаружили в восьмом часу утра в роще около промышленного предприятия. Что стало причиной трагедии, выясняется.

На минувшей неделе также в Еманжелинском районе обнаружили тело 14-летнего школьника.

В Красноармейском районе в гараже одного из домов нашли тело 18-летнего студента агропромышленного комплекса.