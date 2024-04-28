Тело 15-летней жительницы Сатки обнаружили на Айских притесах

Обстоятельства трагедии выясняются

В Сатке Челябинской области с 26 апреля разыскивали 15-летнюю местную жительницу. Вечером 27 апреля ее тело было обнаружено в районе Айских притесов. Поднять его с каменистого участка удалось при помощи спасателей, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

«Место ЧП расположено в стороне от туристических стоянок и труднодоступно. Чтобы поднять наверх тело погибшей, потребовалось привлечь спасателей. Достичь узкого, каменистого участка суши оказалось возможным только с воды. Наверх стометровой отвесной скалы Больших Притесов погибшую подняли на спинальном щите с помощью альпинистского снаряжения»,— уточнили спасатели.

В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники полиции и следственного комитета.