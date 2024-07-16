Тело 14-летнего пропавшего подростка нашли в болоте в Еткульском районе

Мальчика искали 10 дней

Тело 14-летнего Арслана Мохаммади обнаружили в болоте с признаками утопления. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину гибели ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. В целях установления всех обстоятельств произошедшего следователем регионального СКР возбуждено и расследуется уголовное дело»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, поиски подростка остановили рано утром 16 июля. Арслан был найден мертвым. Мальчика разыскивали с 6 июля.