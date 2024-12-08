Тело 13-летнего подростка обнаружили полицейские при патрулировании улиц Челябинска

Причины гибели мальчика устанавливаются

Сегодня, 8 декабря, рано утром на улице Агалакова в Ленинском районе Челябинска полицейские при патрулировании территории обнаружили тело 13-летнего подростка без признаков насильственной смерти. В следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что ночью мальчик с друзьями находился в одном из компьютерных клубов. Затем он вышел на улицу и через какое-то время потерял сознание. К моменту прибытия правоохранителей рядом с телом находились два баллона бытового газа.

«В настоящее время выполняются следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. Следователи работают на месте происшествия»,— уточнили в региональном следственном управлении СК РФ.

Следователи также проверят клуб и оценят условия проживания и воспитания погибшего.