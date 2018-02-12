/ 45-летняя посетительница кафе украла телефон у сотрудницы заведения

Смартфона лишилась 18-летняя девушка.

Кража произошла в кафе быстрого питания на улице Солнечной. Сотрудница заведения обратилась в полицию, как только обнаружила пропажу. Ценность телефона оценили в 20 тысяч рублей.



По данному факту в отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Личность подозреваемой установили сразу, но оперативно задержать ее не удалось. Тогда женщину объявили в розыск. В результате ее нашли и доставили в отделение. До решения суда она останется под подпиской о невыезде.

