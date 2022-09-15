Телефонные мошенники выманили у двоих челябинцев почти 800 тысяч рублей

Жертвы добровольно отдавали деньги и сообщали данные банковской карты

Двое жителей Чебаркуля и Троицка отдали мошенникам почти 800 тысяч рублей. Злоумышленники представлялись сотрудником банка и свидетелем происшествия, в которое попал родственник жертвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



63-летняя жительница Троицка поверила словам мошенника, будто у ее сына неприятности с законом. Чтобы уладить их, жертве посоветовали отдать все имеющиеся у нее деньги. Так троичанка отдала оказавшиеся у нее на руках 40 тысяч рублей, а затем дважды сходила к банкомату и сняла в общей сложности 500 тысяч рублей. Каждый раз она оставляла под скамейкой завернутые в газету пачки купюр.



В последний раз мошенники отправили жертву снимать 400 тысяч рублей. Но при выходе из квартиры женщина встретила сына, который, как выяснилось, ни в каком происшествии не участвовал.



А 57-летний житель Чебаркуля рассказал полицейским, что общался по телефону со «специалистом банка», который предложил дистанционно продлить ему срок действия дебетовой карты. Мужчина сообщил незнакомцу по телефону данные банковской карты и пришедший в смс-сообщении пароль. В итоге лишился 256 тысяч рублей.



Чебаркулец признался, что часто слышал из СМИ о различных мошеннических схемах.



По обоим случаям в ОВД «Чебаркульский» и «Троицкий» возбудили уголовные дела по мошенничеству (ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ).



Напомним, с начала года жители Челябинской области отдали телефонным мошенникам около 700 млн рублей. Раскрывать такие преступления сложно, и вернуть свои деньги смогли только 2,4% обманутых. Поэтому автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.

