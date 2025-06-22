Телефонные мошенники развели жителей Челябинской области еще на 8,7 млн рублей

Об обмане южноуральцы заявили в полицию

Еще пять жителей Челябинской области стали жертвами телефонных мошенников за два минувших дня, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Четверо обманутых поверили в схему с переводом денег на «безопасный счет». На эту удочку попались 35‑летний шеф-повар из Челябинска, 81‑летний пенсионер из Магнитогорска, 41‑летний врач из Аши и 34‑летний житель Сосновского района.

А 31-летняя челябинка лишилась 4,8 миллиона рублей, поверив в возможность быстро и крупно заработать на инвестициях.

Общая сумма потерянных средств превысила 8,7 миллиона рублей.

Между тем в Челябинске задержали курьера, который похитил у старушки 250 тысяч рублей.